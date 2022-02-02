كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية على الصالونات والمحلات بهدف التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات ولاسيما التباعد الجسدي.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي أن الفريق الرقابي قام بتنفيذ جولة ميدانية على الصالونات والمحلات بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام المحلات والصالونات بالاشتراطات الصحية إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات.



وقال الرشيدي إن الجولة أسفرت عن تحرير 4 مخالفات للاشتراطات الصحية ولوائح ونظم البلدية وغلق محل تنوعت ما بين نظافة واشتراطات صحية وتوجيه 5 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية.