بداح العنزي



دعا رئيس لجنة المحافظة على المباني التاريخية والتطوير الحضري د.حسن كمال إلى عدم تحويل منطقة أسواق المباركية الى انشطة حديثة حتى لا تفقد رونقها التاريخي خاصة انها المنطقة الوحيدة التراثية والتاريخية بالكويت، مشيرا الى دور البلدية في تجميل المنطقة.



وقال كمال: بعد ورشة العمل التي ناقشت تطوير الاسواق التراثية بالكويت مثل المباركية وسوق الصفافير والاحمدي، قدم المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عرضا مرئيا لبيان دورهم في ترميم المحلات والمحافظة عليها بالشكل الخارجي والنظام القديم لأسواق التمر والجت اضافة الى التدعيم الانشائي لسلامة المحلات مع توفير بعض المعلومات للمحلات التراثية التاريخية والانشطة في اسواق المباركية وانشاء مركز معلومات داخل السوق يسهم في توفير المعلومات عن الانشطة الترفيهية والسياحية، كما تم بحث الانشطة الموجودة بأسواق المباركية التراثية التي تتناسب مع المنطقة والمحافظة عليها.



ولفت الى ان البلدية لديها عقد استشاري لتطوير اسواق المباركية ومن خلاله تم ضم نفق الدروازة وسيتم الانتهاء من العقد الاستشاري خلال سنة وعدة اشهر تمهيدا للبدء في تنفيذ تطوير الاسواق، وهناك العديد من الجهات معنية بالانشطة والاسواق ومنها المجلس الوطني والبلدية ووزارة المالية وشركة المرافق العمومية وهيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومؤكدا ان إنهاء هذا التداخل يحتاج الى تنسيق، وموضحا ان الامور تبشر بأن تكون الانشطة متكاملة خلال الفترة القادمة والمجلس البلدي حريص على سرعة توفير هذه الخدمات تزامنا مع الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

واضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة اوضاع سوق الاحمدي والتأكيد على انه قديم ويجب المحافظة عليه والقيام بالاعمال التطويرية له حتى تكون بنفس الانشطة القائمة بسوق المباركية ويسهم في دعم المشاريع الشبابية، مبينا ان العقبة الحالية امام عملية تطوير السوق وتحقيق رؤية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب هي الاعتمادات المالية، داعيا الى الاسراع بالانتهاء منها باعتبار هذه الاسواق تقع في المنطقة الجنوبية التي تشهد انشاء مشاريع اسكانية جديدة، كما تم بحث موضوع سوق الصفافير.

وتابع: تمت مناقشة موضوع قصر العدل، ودور المجلس الوطني للثقافة والفنون مهم للمحافظة على هذا الصرح القضائي بالكويت وربط المبنى القائم حاليا مع الجديد خاصة ان المجلس البلدي يدعم المحافظة على المبنى التاريخي.