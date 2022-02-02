هادي العنزي



قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة د.عبدالرحمن الناشي تمديد فترة الانتقالات الشتوية للاعبين الأجانب حتى 24 فبراير الجاري.



وذكر الناشي أن التمديد جاء لمنح جميع الأندية وقتا كافيا لتجربة اللاعبين المحترفين، وتغييرهم إن لزم الأمر بحسب رأي الأجهزة الفنية لديهم، آملا من الأندية حسن الاختيار بما يسهم في تطور المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة في الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى، وبما يعود بالنفع على المستوى العام لكرة السلة الكويتية.



إلى ذلك، تغلب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي على اليرموك 95-78 نقطة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، وفي مواجهة ثانية، سجل الصليبخات فوزا مهماً على الشباب 67-50.