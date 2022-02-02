شارك وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي في الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ممثلا عن الكويت.



وتم خلال الاجتماع، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة وبحث عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك تضمنت تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية لدول مجلس التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالأسواق، وما لها من تأثير إيجابي في حماية المستهلك للحصول على نتائج مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.



كما ناقش الاجتماع كذلك تفعيل تبادل المعلومات والبيانات بشأن السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس للوصول لنتائج إيجابية موحدة تهدف لمحاربة هذه الممارسات.



وقام المشاركون بمناقشة بعض خبرات وتجارب الدول الأعضاء في مجال التسوق الإلكتروني والابتكارات الخاصة بالتسوق الإلكتروني بما يتعلق بحماية المستهلك، كما اتفقوا على حث دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى المنظمة العالمية لشبكة حماية المستهلك، وعلى تنظيم فعالية سنوية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجال حماية وتوعية المستهلك.