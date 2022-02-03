أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 6592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 558745. وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 4886 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 502073، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 89.8%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2501 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 54171 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 486.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 35827 ليصبح مجموع الفحوصات 6985251، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18.4%.