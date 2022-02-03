الشاهين: برنامج الاحتفال غني بأنشطة مواكبة لظروف الجائحة عبر «الأونلاين» ووسائل التواصل

الزعبي: الأمراض المزمنة غير المعدية الرئيسية الـ 4 تسبب 65% من الوفيات في الكويت



حنان عبدالمعبود



أعلن أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. خالد الصالح عن انخفاض نسب الاكتشاف المتأخر للأورام وارتفاع نسب الشفاء من مرض السرطان، لافتا إلى أن ذلك دلالة واضحة على أن شعار الأسبوع الخليجي «40 × 40» وقاية وشفاء يتحقق فعليا، موضحا أن هذا العام شهد تقدما هاما بتعاون رابطة الأورام العرب لإقامة الأسبوع العربي الخليجي الأول الذي يضم، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون، كثيرا من الدول العربية لنشر التوعية ودعم الكشف المبكر لأمراض السرطان، وهي خطوة مهمة لتعميم هذا النشاط لما فيه مصلحة أمتنا العربية.



وأوضح الصالح في كلمته بمناسبة افتتاح الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان أن التوعية مستمرة ومتواصلة رغم تحديات كورونا ومتحوراته، وهذا ما يقوم به الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان منذ 6 أعوام، مشيرا إلى أن شعار هذا العام يركز على التوعية من السمنة وكل الأمراض المتعلقة بها كعامل اختطار مؤثر في زيادة الأمراض المزمنة غير المعدية وعلى رأسها السرطان.



وأضاف إن إنشاء الاتحاد الذي يضم تحت مظلته 19 جمعية أهلية غير حكومية تعمل في مجال التوعية والكشف المبكر لأمراض السرطان كان له أكبر الأثر في زيادة التواصل بين هذه الجمعيات، مما ساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعاون، وتبادل الخبرات، وزيادة الحماس والتفاعل والذي انعكس بصورة كبيرة على مستوى التوعية في دول التعاون، واستمرار إقامة هذه الأسابيع الخليجية للتوعية بالسرطان هو تجسيد لهذا التعاون البناء.



بدورها، أكدت رئيسة اللجنة المنسقة للأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان د.حصة الشاهين أن هذه الفعالية تهدف إلى إيصال رسائل التوعية تجاه أمراض السرطان للمجتمع وتقديم الدعم بكل أشكاله لمرضى السرطان.



وأوضحت ان اللجنة عملت على إعداد برنامج متنوع وغني بالفعاليات، لتنفيذه في الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان، حيث تمت فيه مراعاة الظروف الصحية السائدة في البلاد جراء انتشار جائحة «كوفيد - 19»، حيث ستقوم الجهات بتطبيق معظم فعالياتها عن طريق الأونلاين ووسائل التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد للحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة ومتلقيها.



وأشارت إلى أن هذا الأسبوع فقط تقدم فيه أكثر من 30 فعالية، وقد اختارت اللجنة الاستشارية العليا للأسبوع الخليجي، شعار التوعية لهذا العام حول أمراض السمنة بشعار «صحتك في رشاقتك» لتسليط الضوء على سبل محاربتها لأنها من عوامل الخطورة، التي قد تؤدي للعديد من الأمراض ومنها السرطان.



من جانبه، أكد مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي أن السرطان أحد الأمراض المزمنة غير المعدية الأربعة الرئيسية المسببة للوفيات في الكويت، بجانب أمراض القلب والشرايين ومرض السكر والأمراض التنفسية المزمنة، والتي تتسبب جميعها في 65% من الوفيات في البلاد.