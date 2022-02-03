بيروت - داود رمال



نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه تأكيده ان «ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة».



وشدد عون على أنه «من المستحيل ان يتمكن من غدر البلد من إصلاح الأوضاع. فمن أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها».



وقال: «عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم»، مؤكدا على «ان هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة».