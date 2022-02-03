بيروت ـ أحمد عز الدين



مرة جديدة يؤجل مجلس الوزراء تحديد سعر الدولار الجمركي، بانتظار لائحة اسعار للسلع الموجودة لدى الجمارك، فيما عبر وزير الطاقة وليد فياض عن استيائه من ردود الفعل حول المبالغ التي طلبها لوزارة الطاقة وقال: لا أريد سلفة الكهرباء اذا كانت «شحادة». واضاف انا اتحدث عن خطة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها يتم رفع التسعيرة.



اما وزير الاتصالات جوني القرم فقد فاجأ الجميع بالقول، انه لا يريد ان يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء، وانه ينوي رفع التسعيرة 5 أضعاف لكنه عقب بعدما لمس الاستغراب: ان هذه التسعيرة ليست منزلة وانا مستعد للنقاش حولها.



غير ان وزير الاقتصاد امين سلام رد محذرا: رفع تسعيرة الاتصالات «يولع البلد».



اما فيما، يتعلق بالدولار الجمركي الذي ارجئ لجلسة اليوم، بعد طلب عدد من اعضاء مجلس الوزراء تفاصيل اضافية عن اسعار السلع. فأشار وزير المال يوسف خليل الى ان الارقام لدى المجلس الاعلى للجمارك، وستكون جاهزة في جلسة اليوم.



اما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي، الذي يثير حساسيات كما قال وزراء، فهناك اتجاه لاعتماد مصطلح «سعر صيرفة» بدلا من الدولار الجمركي.



من جهة ثانية، أطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج محادثاته في تركيا، والاتفاقات التي وقعت بشأن التعاون الصحي والزراعي، مشيرا الى ان تركيا قد ترسل ادوية الى لبنان بهبة او بأسعار مخفضة.