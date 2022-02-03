علي إبراهيم



قدرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» حجم الإيرادات التي ستتحقق من وراء تنفيذ قرار تجديد أذونات عمل وافدي الـ 60 بنحو 42.2 مليون دينار في أول عام، من بينها 14 مليون دينار رسوما مقابل تجديد أذونات العمل و28.2 مليون دينار ستدفع لوثائق التأمين، وذلك من قبل نحو 56 ألف مقيم ومقيمة متوقع أن يستفيدوا من هذا القرار. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى إلى أنه حتى نهاية يوم عمل أمس لم تصدر الوثائق ليبدأ المقيمون تجديد إقاماتهم، إذ مازالت الشركات المخول لها إصدار الوثائق تعد أوراقها ومخاطباتها الرسمية إلى وحدة تنظيم التأمين من أجل إدراجها في قائمة الشركات المعتمدة لتقديم تلك الخدمة.