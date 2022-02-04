وقعت كلية بوكسهل الكويت وجمعية إنجاز الكويتية مذكرة تعاون لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في تنمية الجوانب العملية والتطبيقية التي تؤهل طالبات الكلية للحياة العملية في سوق العمل، وذلك من خلال برامج «إنجاز الكويت».



ومن المقرر أن تتعاون الكلية مع «إنجاز» في المزيد من الفعاليات منها ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية، وكذلك توفير فرص للعمل التطوعي، و«إنجاز الكويت» جمعية نفع عام تهدف إلى تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم من خلال برامج تدريبية عالمية، بما في ذلك برامج تطوير القدرات العملية والتي ستقدم لطالبات الكلية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير قسم الدراسات الإدارية د.ارزو حراف: نعمل دائما على إعطاء طالباتنا وخريجاتنا أفضل الفرص للنمو والتطوير في سوق العمل، ويعتبر هذا التعاون هو واحدا من تلك الفرص التي ستفتح أبوابا كثيرة للطالبات والخريجات، ومنحهم الخبرات الفريدة التي تساعدهن على اكتساب الخبرات العملية في جميع المجالات.



وأضافت: تضع كلية بوكسهل الكويت أهمية كبيرة على برامج الشباب من خلال الشراكات مع العديد من المنظمات المميزة محليا ودوليا لضمان استفادة الطلبة بإمكاناتهن الكاملة واكتساب الخبرات اللازمة.



من جهتها، قالت مديرة البرامج في جمعية إنجاز فاطمة المعتوق: إن اتفاقية التعاون مع الكلية تفتح لنا آفاقا عديدة في تمكين وإعداد الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية ومهاراتهم الشخصية وصقلها.