عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين كل 6 أشهر، مشددا على أهمية التزام الموظفين بهذا الجانب.



جاء ذلك في تعميم أصدره اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث قال فيه: «إنه استنادا إلى قرار الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والمتضمن إلزام الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أو عن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل 6 أشهر، موضحا فيه الحالة الاجتماعية من (طلاق رجعي - بائن - خلع)، أو ما حدث من تغيير بها مؤيدا ذلك بالمستندات.



ونظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بما يقع به بعض الموظفين من تجاوزات بالصرف لعدم التزامهم بتحديث إقرار العلاوة الاجتماعية كل 6 أشهر.



ونظرا لقيام وزارة التربية بإطلاق خدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم، وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية بالتسجيل على موقع الوزارة - قائمة الخدمات الإلكترونية وتحميل المستند المطلوب. https://eservices.moe.edu.kw



فندعو كل موظفي الوزارة من الكويتيين (ذكور/ إناث) ذوي الصلة، إلى ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك خلال الفترة من 2022/2/1 حتى 2022/3/31.