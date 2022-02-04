عاشور لـ «الأنباء»: هناك استجابة من المواطنين والمقيمين لتطعيم أبنائهم لاستشعارهم بأهمية التطعيم

الفئة المستهدفة حالياً من الأطفال من ٥ إلى ١١ عاماً هي فئة ذوي الاختطار والتي لها الأولوية في التطعيم

الإقبال مستمر من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة في جميع مراكز التطعيم بمختلف الأماكن



عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة ضد كوفيد -19 في مركز الكويت للتطعيم قاعة 5.



وعلمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة انه تم تطعيم 400 طفل في اليوم الأول.



وقال المشرف الاداري في مركز الكويت للتطعيم د.حسن عاشور، في تصريح لـ «الأنباء»، إن هناك إقبالا من هذه الشريحة على التطعيم واستجابة من المواطنين والمقيمين لتطعيم ابنائهم لاستشعارهم بأهمية التطعيم الذي ساهم في تحقيق المناعة وحماية اطفالهم وتقليل الاصابات ومعدلات دخول العناية المركزة، مبينا أن هذا يأتي عقب اعلان وزارة الصحة فتح باب التسجيل منذ قرابة 3 أشهر، وجاء تزامنا مع تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.



وأشار إلى أن الفئة المستهدفة حاليا من الاطفال من عمر 5 إلى 11 عام هي فئة ذوي الاختطار والتي لها الاولوية في التطعيم، متوقعا زيادة الاقبال خلال الايام المقبلة



ولفت إلى أن حملة تطعيم الاطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاما انطلقت من مركز الكويت للتطعيم، مشيرا إلى ان هناك توجها للتوسع في مراكز اخرى مستقبلا في حال استدعى الامر ذلك.



ونصح د.عاشور أولياء الامور بالمبادرة لتسجيل اطفالهم لحمايتهم واسرهم والمجتمع، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة في كل ما يتعلق بالتطعيم و«كوفيد-19».



وعن الجرعة التعزيزية، أفاد د.عاشور بأن الاقبال مستمر من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة في جميع مراكز التطعيم بمختلف الاماكن، سواء لغرض السفر او بعد مرور 9 أشهر على الجرعة الثانية للتأكد من التحصين بالكامل.

وأوضح ان مركز الكويت للتطعيم يعمل من 9 صباحا حتى 7 مساء، ويستقبل المراجعين خلال هذه الفترة دون انقطاع، كما أن هناك «كاونتر اسألني» للرد على اي استفسارات تخص التطعيم.



إعادة تشكيل الكليات بقرار وزير الصحة



«كيمز» يعيد تسكين شواغر رؤساء البرامج والكليات



حنان عبدالمعبود



كشف مصدر صحي مطلع، عن ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) في طور تسكين شواغر لمناصب رؤساء برامج وكليات تابعة للمعهد.



وأوضح المصدر أن بعض رؤساء البرامج والكليات التابعة للمعهد قد انتهت فترة عملهم، وكذلك البعض كان قد تقدم باستقالة، مما جعل هناك شواغر في بعض المناصب.



وأشار المصدر الى انه سيتم ايضا إعادة تشكيل الكليات، وأن هذا الأمر يأتي بناء على قرار رئيس مجلس الأمناء وزير الصحة د.خالد السعيد، لافتة إلى أنه أمر روتيني.