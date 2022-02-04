أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 5990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 564735.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5101 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 507174، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 89.8%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2503 حالات.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 55058، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 503.



وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 33081، ليصبح مجموع الفحوصات 7018332 ، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18.1%.