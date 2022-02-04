بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاســة عبدالعزيــز المعجل، الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، ونائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان، بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق.



ويتضمن جدول الأعمال: الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة 2 لتسهيل الحركة المرورية، وطلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة الأرض لموقع معهد الدراسات المصرفية بالقطعة 14 بمنطقة القبلة، وطلب وزارة الشؤون إلغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة بمركز ضاحية الخالدية، الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.



كما يشمل الجدول، الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخالدية قطعة 2 شارع 27 بشان تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به، الاقتراح المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن تسمية شارع باسم يوسف ناصر اللهو.