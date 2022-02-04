في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة ميدانية بمساندة أمنية من الأمن العام بوزارة الداخلية و«القوى العاملة» ووزارة الكهرباء والماء على منطقة جليب الشيوخ.



وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية م.فهد المويزري أن الجولة أسفرت عن غلق 3 محلات تمارس نشاطا مخالفا للرخصة الصادرة بمنطقة جليب الشيوخ.



ودعا المويزري أصحاب المحلات والمجمعات التجارية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات تجنبا للمخالفة والغلق، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.