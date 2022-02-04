شرب الزعفران



هل شرب الزعفران لا يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها؟



٭ المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام، وتمتنع عن الزينة ولبس الحلي والخروج من بيتها والتطيب، والزعفران والنعناع اذا شربته مع الشاي او القهوة او وحده فلا بأس بذلك لأنه لا يعد طيبا، بخلاف لو كان دهن الزعفران او دهن النعناع فإنه يعد طيبا، والله أعلم.



وإذا احتاطت لنفسها وتركته - أعني شربه - فلها ذلك لأن في المسألة خلافا بين اهل العلم والله اعلم.



صاحبة عذر



هل تصح العمرة من المرأة التي عليها العذر؟



٭ المرأة الحائض يجوز لها ان تحرم بالعمرة او الحج غير انه لا يجوز لها ان تطوف بالبيت حتى تطهر والله اعلم.



الإحرام على الطائرة



لمن أراد السفر بالطائرة للعمرة، كيف يحرم؟



٭ يستعد للإحرام قبل صعود الطائرة من الاغتسال والتنظف ولبس ملابس الإحرام فهذا أيسر له، وإن لبس ملابس الإحرام في الطائرة فله ذلك، ثم إذا قرب من محاذاة الميقات او قبله بعشر دقائق مثلا أحرم قائلا: «لبيك اللهم عمرة» وإن أحرم قبل ذلك بكثير فلا بأس للحاجة، ويصح احرامه وينعقد والله اعلم.



أعمال العمرة



ما أعمال العمرة على سبيل الإيجاز؟



٭ أن يحرم بمعنى ينوي الدخول في الإحرام ويكون هذا الإحرام في الميقات او بمحاذاته جوا او برا ثم يشتغل بالتلبية فإذا وصل المسجد الحرام بدأ بالطواف سبعا ثم يصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق او يقصر، والحلق أفضل، وإن كانت امرأة فإنها تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة، فهنا تمت العمرة، ولمن اراد الحج او العمرة ان يتفقه فيهما قبل ذهابه او يجعل معه كتابا في أحكامهما والله الموفق.