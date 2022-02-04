القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستعد الأهلي المصري لتسجيل مشاركة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيظهر المارد الأحمر للمرة السابعة عندما يلتقي مونتيري المكسيكي غدا السبت في الإمارات. وسبق لـ «المارد الأحمر» المشاركة في كأس العالم للأندية 6 مرات من قبل، آخرها في النسخة الماضية من المسابقة التي أقيمت في قطر والتي حصد بها الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



ومن أبرز إنجازات الأهلي في المونديال، هو الحصول على الميدالية البرونزية مرتين في نسختي 2006 و2020، فيما نال نادي القرن الأفريقي المركز الرابع مرة وحيدة عام 2012، ويأمل ممثل مصر وأفريقيا في معادلة إنجاز فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي بعدما تأهلا للمباراة النهائية عامي 2010 و2013.



وخاض الأهلي تدريباته أول من أمس على ملعب «الكريكيت»، الذي سيحتضن المواجهة، في مدينة زايد الرياضية، بقيادة المدرب العام للفريق سامي قمصان بعد غياب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بسبب وجوده في العزل الصحي لإصابته بفيروس «كورونا».



وقد أدى الفريق بعض تدريبات اللياقة بالكرة أو من غيرها في بداية التدريب تحت إشراف مدرب اللياقة كابيللو رانجواجا.



وفي منتصف التدريب أجرى اللاعبون جانبا من التدريبات الجماعية بالكرة توسطها تنفيذ بعض الحيل التكتيكية الخاصة بالمباراة.



كما أجرى مدرب حراس المرمى بانكون ميشيل تدريبات متنوعة لحراس مرمى «القلعة الحمراء»، وهم: مصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف، وحمزة علاء، وعلي لطفي. هذا، ويتحدى الأهلي مجموعة من الصعب التي تواكب مشاركته، حيث يخوض البطولة منقوصا من لاعبيه الدوليين الموجودين حاليا مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والذين يشكلون العمود الفقري للفريق، لاسيما إذ انضم اليهم مجموعة من اللاعبين المصابين على رأسهم قلب الدفاع المغربي بدر بانون والظهير الأيمن أكرم توفيق والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو وصلاح محسن وأكثر من 4 لاعبين آخرين، وهو ما دفعه للاستعانة بمجموعة كبيرة من الناشئين لتعويض تلك الغيابات.



واللاعبون الدوليون الموجودون حاليا في الكاميرون هم: الحارس محمد الشناوي، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، محمد عبدالمنعم.



إلى ذلك، رصد مسؤولو النادي مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الفريق، حيث أعلن مسؤولو «القلعة الحمراء» أن التألق وتحقيق نتائج جيدة في مونديال الأندية ستكون له مكافآت خاصة ومجزية خاصة أن إدارة النادي ترغب في تحقيق نتائج جيدة في البطولة العالمية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق في هذه البطولة بسبب الغيابات المتتالية والكثيرة، حيث يفقد الأهلي لاعبين مؤثرين للغاية، ويتطلع مسؤولو الأهلي لتوفير كل سبل الدعم والتركيز أمام الفريق من أجل تقديم عروض قوية في مونديال الأندية.



بانون يغيب



إلى ذلك، حدد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المغربي، بدر بانون، عودته للملاعب مع «الأحمر» عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث يعاني من ضعف عضلة القلب بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال بانون عبر حساب ناديه على «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شيء، الإصابة قضاء وقدر، وأنا حاليا بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلي أنني في حالة جيدة الآن».



واضاف «أشكر جمهور الأهلي في كل مكان على دعمهم الكبير ومؤازرتهم لي منذ إصابتي، وأؤكد لهم أنني بخير، وسوف أعود تدريجيا بعد كأس العالم للأندية عقب انتهاء مدة الراحة المحددة، متمنيا لزملائي في الفريق كل التوفيق في بطولة كأس العالم للأندية، التي تمثل تحديا كبيرا للأهلي.. والأهلي بمن حضر».



وتابع بانون في تصريحاته: «الأهلي يخوض منافسات قوية للغاية بداية من مباراة مونتيري، وأتمنى التوفيق لزملائي في مشوار البطولة لتحقيق ميدالية أفضل من العام الماضي».