الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تصدر صانع ألعاب منتخب قطر الأول لكرة القدم ونادي السد أكرم عفيف صدارة قائمة هدافي العالم في أول شهر من شهور العام الجديد يناير 2022، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، متفوقا على أفضل اللاعبين في العالم، حيث سجل لاعب نادي السد 8 أهداف خلال يناير الماضي.



وجاء لاعب نادي أديلايد يونايتد الأسترالي كريغ غودوين في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، في حين احتل المركز الثالث كل من الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسيان كيليان مبابي، وكريم بنزيمة، والنرويجي آرلينغ هالاند برصيد 4 أهداف لكل منهم، بينما لم يبدأ النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل مطلع العام الحالي.



هذا، ويستعد المنتخب القطري لخوض مواجهتين وديتين نهاية مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي أمام كل من بلغاريا وسلوفينيا، يومي 26 و29 مارس المقبل وذلك في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



من جانبه، سيتواجد المنتخب الكرواتي في الدوحة خلال هذه الفترة ليواجه كلا من المنتخبين السلوفيني والبلغاري وديا يومي 26 و29 مارس المقبل. ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد القطري في وقت لاحق توقيت المباريات الأربع والملاعب التي ستقام عليها.