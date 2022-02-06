أطلقت شركة هيونداي موتور الدوري العالمي لمهرجان Hyundai N الإلكتروني، وهي مسابقة لرياضة السيارات الرقمية، حيث يتنافس اللاعبون على المركز الأول في بيئة ألعاب واقع افتراضي حماسية.

وقد بدأ الدوري العالمي من 24 يناير الماضي ويستمر لغاية إلى 14 فبراير الجاري، ويضم 14 جولة تأهيلية على منصة محاكاة السباقات (iRacing VR)، حيث سيشارك لاعبون من 13 دولة في جولات التصفيات، والذي سينتقل من بينهم 30 لاعبا - بما في ذلك أفضل لاعبين من كل دولة.

والفائز من كأس Hyundai N e-Festival السابق للناشئين، وأربعة لاعبين بالاختيار العشوائي إلى الجولات النهائية.



وسيتنافس اللاعبون الثلاثون ضد بعضهم البعض خلال 10 جولات نهائية، يتم بثها مباشرة على منصة Race Spot TV من 6 مارس إلى 1 مايو.

يمكن للراغبين في المشاركة في جولات التأهيل التسجيل على الموقع الإلكتروني (www.hyundainefestival.com) حيث يمكنهم تحميل نتائجهم الخاصة.

وقال تيل وارتنبرغ، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية N وقسم رياضة السيارات في هيونداي موتور: يسعدنا جدا تقديم الإثارة والتشويق في رياضة السيارات لمشجعينا من خلال مهرجان Hyundai N الإلكتروني منذ عام 2020، وأضاف: نأمل أن يصبح مهرجان Hyundai N الإلكتروني منصة ممتازة تجمع بين الانغماس في الواقع الافتراضي والسباقات الواقعية على حلبات السباق.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز نقدية، وستتم دعوة البطل للمشاركة في برنامج استضافة كبار الشخصيات VIP لفريق هيونداي للراليات العالمية المشارك في بطولة FIA World Rally Championship (WRC).

وستغطي دعوة كبار الشخصيات VIP فرصة سانحة للسفر والمشاهدة عن قرب لأداء فريق هيونداي للراليات العالمية خلال مراحل البطولة، إضافة إلى العروض الخاصة الأخرى، مثل فرص لقاء أعضاء فريق هيونداي للراليات العالمية، والمشاركة في جولات الهليكوبتر بين أماكن WRC المختلفة.



وستكون إلنترا N السيارة الرسمية لهذا الحدث، وهي نسخة السباق المشاركة بطولة TCR Tour Car Racing من طراز إلنترا 2021، والتي حصلت على لقب سيارة العام 2021 في أميركا الشمالية، والتي تعد واحدة من أعلى الجوائز في هذه صناعة السيارات.



وبالعودة إلى البطولة العالمية الافتراضية، فقد دخلت هيونداي موتور في شراكة مع منصة iRacing للألعاب، والتي تقدم تجربة محاكاة شبه حقيقية للسباقات في الحياة الواقعية، من خلال تسليط الضوء على قدرات القيادة الديناميكية لـ Elantra N TCR والأصوات في بيئة VR مثيرة.



ولزيادة تفاعل الجمهور، تتضمن الفعالية مشاركة السائق الأسطوري المعتزل جابريل تاركيني، حيث انضم السائق الإيطالي إلى فريق هيونداي موتور سبورت في عام 2017 كسائق تجارب رئيسي، على متن سيارة i30 N TCR، وساعد في دفع فريق هيونداي موتور سبورت للفوز بألقاب عدة.

لن تكون مشاركته من خلال الاشتراك في مهرجان Hyundai N الإلكتروني نفسه، ولكنه سيقوم بمشاركة أفضل نتائج iRacing الخاصة به مع عشاق العلامة التجارية Hyundai N في جميع أنحاء العالم.