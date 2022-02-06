أعلن بنك الخليج عن انضمام شركة إيكيا إلى قائمة المحلات المشاركة في برنامج «Easy Pay»، وهو البرنامج الأول من نوعه في الكويت، الذي يسمح لحاملي بطاقات الائتمان من بنك الخليج بالتسوق في مجموعة متنوعة من المحلات، وتقسيط قيمة مشترياتهم على مدى 12 شهرا، من دون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.



بوجودها ضمن المحلات المشاركة في برنامج «Easy Pay»، تسهل إيكيا على عملاء بنك الخليج عملية تصميم منزل الأحلام.

ويشجع بنك الخليج العملاء على استخدام بطاقاتهم الائتمانية بشكل أكبر للاستمتاع بخدمات خاصة وعمليات دفع مرنة ضمن المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج.



في هذه المناسبة، أعلن محمد القطان، مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد: يعد بنك الخليج أول بنك في الكويت يقدم هذه الميزة، لا نقدم تجارب مصرفية أبسط وأكثر ذكاء فحسب، ولكننا نرغب أيضا في دعم عملائنا بعد عمليات الشراء، ولهذا السبب أطلقنا برنامج Easy Pay الذي يشمل أكثر من 100 محل تجاري.

وانضمام إيكيا، واحدا من أكثر متاجر الأثاث شهرة في العالم، إلى البرنامج يسهل على عملاء بنك الخليج تأثيث وتزيين منازل أحلامهم بسهولة ومرونة.



بدوره، قال فريد كارات، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لإيكيا الحميضي: نحن، ومن خلال شراكتنا وتعاوننا مع بنك الخليج، نتطلع إلى التواصل مع المزيد من الأشخاص، لنقدم لهم الحلول الرائعة الخاصة بالأثاث المنزلي، وبأسعار معقولة.

ومع خدمة Easy Pay، سيكون لدى عملائنا طرق جديدة وأكثر مرونة للتسوق لدى إيكيا، من دون أي تكلفة إضافية.

كما سيكون بمقدورهم، دائما، التمتع بتجربة تسوق ممتعة وسهلة، سواء رغبوا في زيارة معارضنا أو التسوق عبر الإنترنت.



وأضاف: هذه خطوة أخرى نخطوها باتجاه تثبيت رؤيتنا الخاصة التي نعكسها في كل أعمالنا، ألا وهي: خلق حياة يومية أفضل لجميع سكان الكويت.



وتتيح خدمة «Easy Pay» للعملاء تقسيط قيمة الفاتورة من المحلات المشاركة على مدى 12 شهرا بفائدة 0% ودون رسوم إضافية على المعاملة عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج.