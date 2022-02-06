سطا لصوص يتوقون لتناول الشيكولاتة مرتين على متجر في شمال ألمانيا خلال يوم واحد.



وتم القبض على رجل وامرأتين، لأول مرة، أثناء السرقة ظهر الجمعة في متجر للمواد الغذائية ببلدة نويشتريليتس، بشمال شرق ولاية ميكلنبورغ- فوربومرن.



وتمكن موظف المتجر من إيقاف الرجل (57 عاما) في منطقة الخروج. وعندما وصلت الشرطة عثروا بحوزته على شيكولاتة تزيد قيمتها على 250 يورو.



وتمكنت المرأتان من الفرار ولكنهما ظهرتا في المتجر نفسه مجددا بعد بضع ساعات، وحاولتا الهرب بمزيد من الشيكولاتة، لكن تم القبض عليهما (44 و30 عاما).



وبعد وقت قصير، عثرت الشرطة على مخبأ كبير من الشيكولاتة وأغذية أطفال تزيد قيمتها على 700 يورو في سيارة اللصوص، مع مشتبه به رابع.