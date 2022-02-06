ذكرت الـوكـالـة الجـيـولوجـية الإندونيسية أن بركان «آناك كراكاتو» أطلق رمادا كثيفا لارتفاع 1500 متر في السماء أمس. وأضافت الوكالة أن البركان ثار أولا الجمعة الماضي، مرسلا عمودا من الدخان الرمادي، بارتفاع ألف متر في الهواء.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن بركان «آناك كراكاتو» يظهر نشاطا زلزاليا، منذ منتصف يناير الماضي.



وحذرت الوكالة المواطنين بالابتعاد عن منطقة حظر طولها كيلومترين.



وتسبب ثوران ضخم للبركان، في عام 2018، في حدوث موجات مد عاتية (سونامي) على طول سواحل جزيرتي «سومطرة» و«جاوا»، مما أدى لمقتل 430 شخصا.



ويقع البركان في مضيق «سوندا» بين جزيرتي «جاوا» و«سومطرة».