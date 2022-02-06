أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، جاء فيه:



مادة أولى



تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:



1 - البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد وأدوات التجارة والحدادة - محل في الأبنية التجارية، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



2 - بريك السيارات - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



3 - بيع وشراء النفط الكويتي ومشتقاته خارج الكويت - محل في الأبنية التجارية.



مادة ثانية



يعتمد تعديل مسمى نشاط (فصائر ومعجنات) الى نشاط (فطائر ومعجنات وحلويات) في المناطق الحرفية حسب التصنيف الدولي للوزارة وحسب إفادة الادارة القانونية بكتابها رقم (-8417 -44 INT) 2021-00082 المؤرخ في 2021/11/21 على النحو التالي:



1 - فطائر ومعجنات وحلويات - محل في الأبنية التجارية، محل في الأبنية الاستثمارية، محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)، محل في المناطق الحرفية.



مادة ثالثة



يعتمد تعديل توطين نشاط (المصبغة المركزية) على النحو التالي:



1 - مصبغة مركزية - محل في الأبنية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن 40م، محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 40م، محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) بمساحة لا تقل عن 50م.



مادة رابعة



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.