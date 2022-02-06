تنظم اللجنة القانونية والمالية ورشة عمل برئاسة فهيد المويزري لمناقشة مشروع لائحة الإعلانات الجديدة.



وقالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي انها ستشارك بالورشة نظرا لوجود العديد من الملاحظات على مشروع القرار الوزاري لهذه اللائحة.



وأضافت البغلي في بيان صحافي: فيما يتعلق باللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي يتم تأهيلها من قبل البلدية وتقام في الشوارع التجارية والطرق الرئيسية، فقد لاحظنا الزيادة المفاجئة لهذه الإعلانات مؤخرا بشكل مزعج للرؤية في العديد من المواقع.



وتابعت: لهذه الإعلانات عائد مادي للدولة، ولذلك سنعمل خلال الورشة للوصول الى تعديلات مناسبة لمواد لائحة الإعلانات بحيث نحافظ على إيرادات الدولة، وفي الوقت نفسه، نحمي الصورة الجمالية للطرق والشوارع والحفاظ على السلامة المرورية على طرق وشوارع الكويت.