ثامر السليم



التقى أعضاء جمعية طلبة كلية الآداب، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.حمد المطر للمطالبة بفتح باب التوظيف في وزارة التربية لخريجي قسم التاريخ في كلية الآداب والذي وعد بدوره بالسعي لحل المشكلة وإنصاف خريجينا، حيث مثل الجمعية خالد نايف القصاص أمين السر وخالد محمد الفدغم نائب رئيس لشؤون الطلابية ومطلق حربي العلاطي رئيس اللجنة الطلابية.



وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية طلبة الآداب عبدالله الرشيدي التقينا رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر الذي ابدى تعاونا كبيرا مع ما طلبته الجمعية من فتح باب التوظيف في وزارة التربية لخريجي قسم التاريخ بكلية الآداب، لافتا إلى انه انطلاقا من دور الجمعية المتمثل في خدمة طلبة وطالبات كلية الآداب بجامعة الكويت والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الطلابية.



وأكد الرشيدي في تصريح خاص الرشيدي لـ«الأنباء» أن باب التوظيف بوزارة التربية مغلق منذ فترة طويلة أمام خريجي قسم التاريخ بكلية الآداب، وهناك عدد كبير من الخريجين لم يحصلوا على وظيفة بالسلك التعليمي على الرغم من افتتاح عدد كبير من المدارس الجديدة بالعديد من مناطق الكويت الحديثة وهؤلاء الخريجين لديهم خبرة وكفاءة نظرا لما تتمتع به كلية الآداب من تميز دراسي، مشيرا الى اننا نطالب بضرورة اتخاذ اللازم بشأن التحرك على فتح باب التوظيف لخريجي قسم التاريخ بكلية الآداب بوزارة التربية.