القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامنا مع تعديل أسعار البنزين.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكل محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.



وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: «www.facebook.com/sotakmasmwo»، أو الاتصال بالخط الساخن «15330».