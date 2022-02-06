القاهرة - ناهد إمام



بحث رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التحضير والتنسيق لوضع المحاور الرئيسية الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تحمل عنوان: «مصر تستطيع بالصناعة»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين «العربية للتصنيع» ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للفريق التراس على التعاون المثمر في إطار التحضير لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وعقد ورش عمل لمناقشة مجالات الصناعة وتطويرها.. حيث تم عقد ورش عمل تضمنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات والتمويل الصناعي.



وأشارت إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من «مصر تستطيع»، وتدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة، والتأكد من تلبية محاور المؤتمر لتطلعات الوزارات والهيئات المعنية بالصناعة في التطوير وتحقيق نهضة أكبر، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.



وأكدت وزيرة الهجرة - بحسب بيان للهيئة العربية للتصنيع امس- حرصها على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائهم بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج في المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا.



كما أكدت على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتي تشارك في فعاليات المؤتمر.



وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر وسيتم دعوة الخبراء في مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة في أكثر من مجال بقطاع الصناعة بكل تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للاستفادة من هذه الخبرات وإدماجها في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر.



من جانبه، أعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والإخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.



وأكد «التراس» أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.



وأضاف ان الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصري والعربي والأفريقي، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا.



ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن مبادرة «مصر تستطيع» نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كل الصناعات.