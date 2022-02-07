مفرح الشمري



ما أن أعلن المؤلف د.مشاري حمود العميري عن عمله التراثي الجديد «دحباش» الذي أنهى تصويره بالكامل وجاهز للعرض في رمضان المقبل، الا وظهرت اصوات هنا وفي اليمن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالتقليد لأن «دحباش» مسلسل يمني عرض في التسعينيات على التلفزيون اليمني، وزادت هذه الاصوات تشككها بالكاتب د.مشاري حمود العميري بأنه استولى على شخصية «دحباش» اليمنية لتكون محور عمله الجديد قبل مشاهدتهم للعمل حتى يبنوا تلك الافتراضات التي لم ينزل الله بها من سلطان فقط لأن اسم العمل «دحباش».



«الأنباء» هاتفت المؤلف د.مشاري حمود العميري للرد على تلك الاصوات واتضح ان «العميري» لديه علم بكل ما أثير حول مسلسله الجديد الذي يخرجه حسين أبل، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية مثل الفنان محمد جابر وعبدالرحمن العقل وجاسم النبهان وعبد الإمام عبدالله ومحمد الصيرفي وهيفاء حسين وماجد مطرب وعبير الجندي وآخرون.



وأكد العميري لـ«الأنباء» انه على علم بأن هناك مسلسلا يمنيا كوميديا عرض في التسعينيات يحمل اسم «حكايات دحباش» وهو خاص بالمجتمع اليمني وشخصية «دحباش» في المسلسل اليمني هي شخصية فوضوية وهزلية في العمل، ولكن شخصية «دحباش» لدينا مختلفة نهائيا عن «دحباش» اليمن، فـ«دحباش» الكويت رجل بدوي جاد مقدام وشهم وصاحب نخوة وفزعة وعزة نفس وهو من جزيرة العرب واسم «دحباش» متعارف عليه وهناك اسر تسمي «دحباش» ايضا يعني الاسم ليس مقتصرا على اليمن فقط خصوصا وان هناك اسماء ومناطق في اليمن نجد مثل اساميها في الاردن ولبنان وفلسطين، شخصية العمل تصل للكويت قادما من البادية عام 1830 قبل سنة الرحمة (الطاعون) ويكافح ويجاهد والشخصية ادت دورها بطريقة جيدة حتى وصل للغاية التي كان يسعى لها وذلك سيظهر في احداث المسلسل.



وأشار العميري أنه لا يوجد رابط نهائيا بين «دحباش» اليمن و«دحباش» الكويت الا في تشابه الاسماء، متمنيا ان يحوز العمل اعجاب الجميع وأن ينصر الله الشعب اليمني على الحوثيين.