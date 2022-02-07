القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام والتي تستعد لإحيائه يوم 25 الجاري في قصر عابدين بالقاهرة، عن شرط واحد لحضور الجمهور الحفل، وهو عدم دخول الأطفال دون ست سنوات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.



وكانت أنغام قد روجت للحفل عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، حيث نشرت البوستر الخاص للحفل الذي تحييه برفقة أوكسترا المايسترو هاني فرحات، ومن أبرز الأغاني التي ستغنيها في الحفل، حسب مجلة «لها»: «حالة خاصة جدا»، «أساميك الكتيرة»، «يا ريتك فاهمني»، «سيدي وصالك»، «هو نفس الشوق»، «أنا بعته كتير»، «هنشتاقوا»، «نفضل نرقص»، «بتوصفني عمري معاك»، «حتة ناقصة»، «أكتب لك تعهد»، «عرفها بيا»، «مهزومة» وغيرها من الأغنيات.