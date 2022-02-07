فيما يلي ترتيب الهدافين في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون حتى قبل نهائي الأمس:



- 8 أهداف: فينسنت أبوبكر (الكاميرون)



- 5 أهداف: كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)



- 3 أهداف: غابادينيو مهانغو (مالاوي)، وإبراهيما كونيه (مالي)، وسفيان بوفال (المغرب)، وساديو مانيه (السنغال)



- هدفان: وهبي الخزري (تونس)، أحمد موغني (جزر القمر)، أشرف حكيمي (المغرب)، جيم أليفينا (الغابون)، نيكولا بيبيه (ساحل العاج)، أبلي جالو وموسى بارو (غامبيا) ومحمد صلاح (مصر)



- هدف واحد: كيليتشي إيهياناتشو وصامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون وعمر صديق ووليام تروست- إيكونغ (نيجيريا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هالر وابراهيم سانغاريه وفرانك كيسييه (ساحل العاج)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا وبرتران تراوريه ودانغو واتارا ابراهيم بلاتي توريه وستيف ياغو وجبريل واتارا (بوركينا فاسو)، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني (تونس)، يوسف النصيري وسليم أملاح وزكريا أبوخلال (المغرب)، إسماعيل وادي ونولدج موسونا وكوداكواشي ماهاتشي (زمبابوي)، أندريه أيو وريتشموند بواكيي وألكسندر دجيكو (غانا)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيبيديه (إثيوبيا)، محمود حسن «تريزيغيه» ومحمد عبدالمنعم (مصر)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون)، إستيبان فرنانديز أوبيانغ وبابلو غانيت ويانيك بويلا سام (غينيا الاستوائية)، إيسياغا سيلا ونابي كيتا (غينيا)، آرون سالم بوبندزا (الغابون)، ماساديو حيدرا (مالي)، أحمدو بامبا ديينغ وفامارا دييهيو وشيخو كوياتيه واسماعيلا سار وعبدو ديالو وإدريسا غي (السنغال)، والي الدين خضر (السودان)، ألفردو بن نبوهان ويوسف مشانغاما (جزر القمر)، سفيان بن دبكة (الجزائر)، ستيفان باهوكين (الكاميرون)



- هدف في مرمى فريقه: المغربي نايف أكرد (لمصلحة الغابون)، البوركينابي أداما غويرا (لمصلحة الغابون)، الكاميروني أندريه أونانا (لمصلحة بوركينا فاسو).