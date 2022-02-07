عاطف رمضان



أصدر وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى قرارا بتشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين كل من وزارة الأشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، برئاسته وعضوية كل من وكيل وزارة الأشغال (نائبا للرئيس)، ومدير عام «الزراعة»، ومدير عام «الطرق» ومدير عام «الرياضة»، ومدير عام «الشباب».



وجاء هذا القرار بناء على رؤية الوزير بضرورة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالقرار الوزاري لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأمور العالقة ومتابعة تنفيذها، كل في اختصاصه.