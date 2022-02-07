يجوز للجنة إيقاف إجراءات الشراء موضوع التظلم لحين صدور قرارها إذا لزم الأمر

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى أصدر قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة التظلمات في المناقصات العامة بوزارة الأشغال.



وقالت المصادر إن المادة الأولى من القرار نصت على إعادة تشكيل لجنة التظلمات في المناقصات العامة بوزارة الأشغال للنظر في التظلمات المقدمة من المناقصين وذوي الشأن بالقرارات المتعلقة بالمناقصات برئاسة الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري، وعضوية رئيس مكتب التفتيش والتدقيق (نائبا)، وممثلا عن مكتب الوزير (عضوا)، وعضوية ممثل عن إدارة العقود القانونية وممثل عن المكتب الفني وممثل عن إدارة الوثائق والعقود، بالإضافة الى ممثل عن إدارة الشؤون المالية (عضوا ومقررا)، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة، وعليهم تقديم التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها.



وأضافت المصادر انه وفقا للمادة الثانية تتولى اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم ويتم إخطار لجنة الشراء به لتنفيذه، وذلك طبقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية 5 لسنة 2020. ونصت المادة الثالثة على تفوض اللجنة بتحديد رسوم طلبات التظلم.



وبينت المصادر ان المادة الرابعة نصت على ضرورة قيام لجنة الشراء بموافاة لجنة التظلمات بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض عليها فور طلبها ذلك، فيما أكدت المادة الخامسة على انه يجوز للجنة التظلمات إيقاف إجراءات الشراء موضوع التظلم، لحين صدور قرارها إن لزم الأمر، وجاء في المادة السادسة ان تصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه وتكون قراراتها نافذة، وفي حال ما إذا كانت بحاجة لمزيد من الوقت يتوجب عليها أخذ موافقة وزير الاشغال.



ولفتت الى أن المادة السابعة نصت على ان تمارس اللجنة أعمالها في نطاق القواعد التالية:



٭ تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن آلية العمل ويحدد مواعيد انعقادها بناء على طلب رئيسها أو نائبه.



٭ ألا يقل النصاب اللازم لصحة انعقاد الجلسة عن الأغلبية «نصف عدد الأعضاء بالإضافة الى عضو واحد» على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.



٭ تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية لعدد أعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حال غيابه، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها الأغلبية الخاصة.



٭ يحق للجنة طلب ما تراه لازما من مراسلات ومستندات وإيضاحات من قطاعات الوزارة، وعلى جميع الجهات المعنية موافاتها بما تطلبه من بيانات أو مستندات تعينها في إنجاز مهامها.



٭ يقوم مقرر اللجنة بتدوين محاضر الاجتماعات ويتلقى ويوجه ويحفظ جميع مراسلاتها ووثائقها ويتابع تنفيذ قرارات اللجنة.



ونصت المادة الثامنة من القرار على قيام الجهات المعنية بالعمل بموجب القرار كل فيما يخصه تنفيذه، وتلغى القرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن.