يطور موقع التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تسمى «أرتيكلز» (مقالات) لتتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات من خلال تطبيق تويتر، وهي خاصية غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يسمح بنشر أكثر من 250 حرفا لكل تغريدة.



وقد رصدت جين مانشون وونج الكاتبة المتخصصة في التكنولوجيا ومتابعة الخصائص المنتظرة في موقع تويتر وجود هذه الخاصية التجريبية على الموقع.



يأتي الكشف عن هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان تويتر توفير خاصية «المجتمعات» لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.