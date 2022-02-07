أظهرت دراسة جديدة أن الجليد على نهر جليدي قرب قمة إيفرست، والذي استغرق تشكله آلاف السنوات، تقلص بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية بسبب تغير المناخ.



وقد يكون تكوين «ساوث كول» الجليدي فقد نحو 55 مترا من سماكته خلال الـ25 عاما الماضية، وفق بحث أجرته جامعة ماين ونشرته مجلة «نايتشر» أخيرا.



وأوضحت الدراسة أن التأريخ الكربوني أظهر أن الطبقة العليا من الجليد عمرها نحو ألفي عام، ما يظهر أن النهر الجليدي كان يتقلص بمعدل 80 مرة أسرع من الوقت الذي استغرقه تكونه. وبهذا المعدل، من المحتمل أن يختفي «ساوث كول في غضون عقود قليلة جدا»، كما قال كبير العلماء بول مايوسكي لـ«ناشيونال جيوغرافيك».



وأضاف «انه تحول ملحوظ».