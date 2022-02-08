القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة.



ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ خلال مؤتمر صحافي امس مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، بقصر الاتحادية ـ بالرئيس الضيف في بلده الثانية مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة لنتائج المشاورات الأخوية التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي.



وأكد أن ما يجمع البلدين علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وغيرها. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن المحادثات مع الرئيس «جيلة» اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر، حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.



وتابع: «كما بحثنا تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية، من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين، وعلى رأسها«الأزهر الشريف».



وقال الرئيس السيسي إنه تطرق مع الرئيس الضيف إلى تطورات ملف «سد النهضة»والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن.