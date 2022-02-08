وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، د.طارق شوقي، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبناؤنا في الخارج) للعام الدراسي 2021 /2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، والتي كان من المقرر انتهاؤها يوم السبت الموافق 2022/2/5، حتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.



كما وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي كان من المقرر لها طبقا لتعليمات التقدم المعتمدة أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.



جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبناؤنا في الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/ طالبة) على مستوى العالم، مما يعد نجاحا ملحوظا لميكنة إجراءات التقدم، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.