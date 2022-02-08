60.4 ألف وافد غادروا قطاع العمالة المنزلية.. 108 آلاف تركوا القطاعين الحكومي والخاص

الهنود يتصدّرون مغادري العمالة المنزلية بـ 33.5 ألف وافد ووافدة.. يليهم السريلانكيون بـ 8.6 آلاف

الهنود يتصدرون مغادري «الحكومي» و«الخاص» بـ 48 ألف شخص.. يليهم المصريون بـ 25.5 ألفاً .. وبنغلاديش ثالثا بأكثر من 10 آلاف



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن نحو 168 ألف وافد ووافدة تركوا سوق العمل في الكويت خلال أول 9 أشهر من عام 2021، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، من بينهم نحو 60.4 ألف عامل وعاملة منزلية، بالإضافة إلى 107.9 آلاف وافد ووافدة ضمن قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي.



وتفصيليا، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع صافي إجمالي العمالة باستثناء الخدم ومن في حكمهم بنسبة 4.55% بما عدده 89.438 ألف وافد ووافدة ليصل عددهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.9 مليون شخص مقارنة مع 1.993 مليون في أول يناير 2021، وذلك بسبب تراجع أعداد العمالة الوافدة من كافة الجنسيات تقريبا في ظل زيادة العمالتين الكويتية والسورية.



وسجلت الجالية الهندية أعلى أعداد لجهة الخروج من سوق العمل، حيث انخفضت أعدادهم بنحو 10% بما عدده 48 ألف مقيم ومقيمة ليتراجع عددهم بسوق العمل من 499.4 ألف هندي وهندية إلى 451.38 ألفا.

وحلت الجالية المصرية كثاني أكبر جالية تترك سوق العمل لتنخفض أعدادهم بأكثر من 5% بما عدده 25.5 ألف مصري ومصرية لتنخفض أعدادهم من 482 ألفا إلى 456.6 ألف مصري ومصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2021.



وجاءت الجالية البنغلاديشية ثالثا، حيث تراجعت أعدادهم بنسبة 6% بما عدده 10.25 آلاف بنغلاديشي وبنغلاديشية ليتراجع عددهم من 171.4 ألفا في بداية العام إلى 161.14 ألفا في 30 سبتمبر الماضي، بينما حلت الجالية النيبالية رابعا إذ تراجعت أعداد جاليتها بنحو 15.5% بواقع 7370 نيباليا ونيبالية لتنخفض أعدادهم من 47.47 ألفا إلى 40.1 ألفا.



وسجلت الجالية الفلبينية خامس أعلى عدد من المقيمين الذين تركوا سوق العمل بنسبة 6.75 بما عدده 4728 فلبينية وفلبينية ليتراجع عددهم من 70.65 ألفا ببداية العام إلى 65.9 ألفا في نهاية سبتمبر 2021، وحل سادسا الباكستانيون الذين انخفضت أعدادهم من بنسبة 4.3% بما عدده 3173% ليتراجعوا من 73.55 ألفا إلى 70.38 ألفا في أول 9 أشهر من العام الماضي، فيما جاء في المرتبة السابعة الإيرانيون الذين تراجعت أعدادهم بـ 747 إيرانيا وإيرانية لتنخفض أعدادهم من 21 ألفا إلى 20.3 ألفا، يليهم الأردنيون بواقع 459 أردنيا وأردنية لتتراجع أعدادهم من 25.65 ألف أردني وأردنية إلى 25.19 ألفا في نهاية سبتمبر 2021.



العمالة المنزلية



وفي سياق متصل، تراجعت أعداد العمالة المنزلية بنسبة 9% بنحو 60.385 ألف عامل وعاملة ليصبح عددهم 608.23 آلاف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع 668.615 ألف عامل وعاملة أول العام ذاته.



وتفصيليا، حلت العمالة المنزلية من الجالية الهندية في المرتبة الأولى كأكبر جالية تغادر عمالتها المنزلية سوق العمل بعد تراجع أعدادهم بنسبة 10.5% بما عدده 33.5 ألف عامل وعاملة لتنخفض أعدادهم من 319.3 ألفا في أول 2021 مقارنة مع 285.7 ألفا في نهاية سبتمبر 2021.

وحلت الجالية السريلانكية ثانيا بتراجع نسبته 11% بما عدده 8650 عاملا وعاملة منزلية ليتراجع عددهم من 77.26 ألفا إلى 68.6 ألف عامل وعاملة منزلية، وجاءت العمالة المنزلية الفلبينية كثالث أكبر جنسية تركا للعمل في القطاع إذ انخفضت أعدادهم بنسبة 5% بواقع 7101 ألف فلبيني وفلبينية خلال أول 9 أشهر من العام لتنخفض أعدادهم من 142.5 ألفا في بداية العام إلى 135.4 ألفا في نهاية سبتمبر 2021.



وحلت عمالة بنغلاديش رابعا بتراجع نسبته 4.3% بما عدده 3509 عمال وعاملات لتنخفض أعدادهم من 81.4 ألفا في أول العام إلى 77.9 ألف عامل وعاملة في نهاية سبتمبر الماضي، وجاءت العمالة الإثيوبية كخامس أعلى معدلات ترك قطاع العمالة المنزلية بنسبة 14% وبواقع 2702 ألف عامل وعاملة ليتراجع عددهم من 14.78 ألف عامل وعاملة إلى 12.7 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر الماضي.



وحلت الجالية النيبالية في المرتبة السادسة بنسبة 14.47% بما عدده 2160 عاملا وعاملة ليسجلوا 12.26 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 14.42 ألفا في أول 2021، فيما تراجعت العمالة من جنسية بنين بواقع 599 عاملا وعاملة، و408 للجنسية الباكستانية، و265 للعمالة من ساحل العاج، بالإضافة إلى 134 للعمالة الإندونيسية.



17.5 ألف مواطن دخلوا سوق العمل



شهد سوق العمل زيادة من قبل المواطنين، حيث دخل 17511 مواطنا ومواطنة سوق العمل خلال أول 9 أشهر من 2021 لترتفع أعدادهم بنسبة 4.3% إلى 424.18 ألف مواطن ومواطنة في سبتمبر الماضي مقارنة مع 406.67 آلاف مواطن ومواطنة في أول يناير 2021.



السوريون.. يتزايدون



شهدت الجالية السورية معدل الزيادة الوحيد بين الجاليات الأجنبية في الكويت، إذ ارتفعت أعدادهم بنسبة 1.5% بما عدده 973 سوريا وسورية ليبلغ عددهم في 30 سبتمبر 63.279 ألفا مقارنة مع 62.3 ألف سوري وسورية مسجلين في سوق العمل أول يناير 2021.