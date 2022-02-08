أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 4294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 583113.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 5022 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 527904، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.5%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2511 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 52698 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد -19) إلى 532.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 31464 ليصبح مجموع الفحوصات 7142068، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.6%.