عبدالكريم العبدالله



شكل وزير الصحة د.خالد السعيد لجنة للنظر في طلبات التنقلات للموظفين بين الادارات المركزية والمناطق الصحية.



وتختص اللجنة بالالتزام بقواعد وأحكام شروط النقل بين الإدارات المركزية والمناطق الصحية، كما تقوم ببحث طلبات النقل التي ترد اليها حسب حاجة العمل وما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها او إليها، بما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة المختلفة.

كما تختص اللجنة كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول اليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.