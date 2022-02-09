بشرى شعبان



كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي في تصريح لـ«الأنباء» عن تشكيل 6 فرق لمتابعة العمل الخيري في شهر رمضان المبارك بجميع المحافظات، مؤكدا ان الفرق ممثلا فيها بالإضافة لوزارة الشؤون، البلدية و«الداخلية»، لافتا الى وجود فريق خاص لمتابعة نشر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من حصولها على ترخيص مسبق من «الشؤون».



وأشار العجمي الى التوجه بعمل خط مباشر في مواقع الوزارة الإلكترونية يستطيع من خلاله اي شخص التبليغ عن اي إعلان مخالف، مبينا ان هناك شرطا لوضع الإعلان على مواقع التواصل منها وجود ترخيص ورقم ومدة معينة وأي إعلان لا يلتزم بذلك يعتبر مخالفا ويتم تحويله مباشرة الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.



وبشأن جمع التبرعات داخل المساجد، ذكر ان «الشؤون» خاطبت وزارة الأوقاف حول الموضوع وتنتظر الرد.



..وتدوير محدود بين الوكلاء المساعدين بالوزارة



بشرى شعبان



أكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن وزارة الشؤون أجرت تدويرا محدودا بين الوكلاء المساعدين، تم بمقتضاه نقل الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي إلى قطاع التنمية الاجتماعية، ونقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري إلى قطاع الشؤون القانونية، وتكـــليف مديرة إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشــــؤون هـــيام الخضير للقيام بمهام الوكيل المساعد لقطاع التعاون.