القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



قال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية م.طارق الملا إن صادرات صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة ارتفعت خلال عام 2021 إلى حوالي 6.7 مليارات دولار بزيادة نسبتها 45% على العام السابق، حيث استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لتلك الصناعات.



ودعا الملا - خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالي 2022 /2023- القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة، وفق بيان لوزارة البترول.



وأكد أن الوزارة تولي كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التي تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاما بعد عام وتشهد تطورا في الخطة والأداء، في ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030، والدعم الذي تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية، والتي تمنحها الأولوية في التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة.



وأشار إلى أنه تم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التي تشهدها مصر، وكذلك التطورات في الأسواق العالمية، مؤكدا من جديد أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقا أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص، وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلي الكبير وظهير مصر الأفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.



الى ذلك، انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي (IMX/CE22) والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.



يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.



ويعد التدريب (IMX/CE22) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط، حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 51 دولة.



ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي.