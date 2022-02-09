محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية أحمد صالح الفرحان عن قيام الجمعية بحملة تبرع للدم يوم 14 الجاري، ولمدة يوم واحد.

وأوضح أن الحملة ستنطلق الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، وتم تخصيص مقر المول لتبرع الرجال، فيما تم تخصيص قاعة العلاقات العامة للنساء، على أن يشرف على الحملة مجلس إدارة جمعية حطين وبنك الدم وفريق سحابة أمل التطوعي.

وأكد الفرحان أن الهدف من الحملة والتي تحمل شعار «التبرع بالدم صحة لك ونبض لغيرك»، هو التأكيد على أهمية التبرع بكونه عملا إنسانيا نبيلا ودوره الكبير في إنقاذ مئات المرضى الذين يحتاجون الدم، معتبرا أن الجمعية تطلق الحملة من مسؤوليتها المجتمعية.

وشدد على أن مجلس إدارة الجمعية يطمح إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز المشاعر والقيم الإنسانية وحث مختلف شرائح المجتمع على التبرع او حتى المساهمة بنشر مفهوم التطوع والمشاركة في هذه الفعالية.



وكشف الفرحان أن هذه الحملة هي واحدة من الفعاليات التي تقيمها الجمعية طوال العام ومواكبة لدورها المنوط بها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة مبادرات وفعاليات مختلفة تخدم مساهمي وقاطني المنطقة.

ووجه الفرحان الشكر إلى مديرة بنك الدم ريم الرضوان على تعاونها في اقامة هذه الحملة، كما وجه الشكر إلى رئيس فريق سحابة أمل التطوعي د.يوسف التنديل.