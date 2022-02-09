الدوحة - فريد عبدالباقي



اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك للوقوف على آخر استعدادات قطر في إطار الترشح لاستضافة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الملف الفائز لاستضافة الحدث.



وحرص وفد التفتيش من الاتحاد الآسيوي خلال زيارته على معاينة جاهزية قطر لاستضافة كأس آسيا، مع تفقده للعديد من المرافق والملاعب والمنشآت واطلاعه على جميع الخطط المقترحة لاستضافة كأس آسيا 2027 في حال الفوز بحقوق التنظيم.



ويذكر أن ملف قطر 2027 يتنافس مع ملفات الترشح للسعودية، والهند، وإيران.



ومن المرتقب أن يعلن «الآسيوي» عن الملف الفائز خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 من خلال نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال انعقادها.



هذا، وتعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعا صباح اليوم، وسيكون عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، بحضور رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية، وبحضور مديري الإدارات ورؤساء اللجان المختلفة بالاتحاد.



إلى ذلك، قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة القطري إيقاف صانع ألعاب نادي السد أكرم عفيف مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال قطري، وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم لقاء السد والغرافة في الجولة الـ 17، وفقا للمادة 47/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2 من لائحة الانضباط، للعب العنيف على المنافس، وكان أكرم قد خرج مطرودا خلال المباراة في الدقيقة 13 بسبب اللعب العنيف، وسيفقد السد خدمات أكرم عفيف في الجولتين المقبلتين.



من ناحية أخرى، أعلن نادي الدحيل، غياب لاعبه الدولي كريم بوضياف عن الملاعب، إثر خضوعه لعملية جراحية، وتعرض بوضياف لإصابة بكسر في أصبع يده، ليتأكد غيابه عن المباريات المتبقية لفريق الدحيل في الدوري القطري.



من جهة أخرى، تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ18 من الدوري القطري لكرة القدم، بإقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف السد (المتصدر برصيد 43 نقطة) بملعبه نظيره أم صلال (السادس برصيد 25 نقطة) في الـ 4:40 مساء، ويلعب الدحيل (الثاني برصيد 36 نقطة) مع الشمال (العاشر برصيد 13 نقطة) في الـ 6:50 مساء، وفي نفس التوقيت يحل قطر (الثامن برصيد 19 نقطة) ضيفا على الوكرة (الثالث برصيد 31 نقطة) على ستاد سعود بن عبدالرحمن.