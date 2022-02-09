القاهرة - سامي عبدالفتاح



لم تمض سوى ساعات قليلة على عودة بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، عصر أول من أمس، حتى انتشر مسؤولو ولاعبو المنتخب المصري في القنوات التلفزيونية، للحديث عن أسرار مسيرة الفراعنة في بطولة كأس الامم الافريقية، حتى الوصول لنهائي البطولة ـ على غير المتوقع ـ والخسارة بضربات الترجيح أمام المنتخب السنغالي الذي فاز باللقب للمرة الأولى، فيما حصل «الفراعنة» على الوصافة للمرة الثالثة.



وكانت أهم الحوارات التلفزيونية مع مدير المنتخب وائل جمعة، والحارس محمد أبوجبل، الفائز بجائزة المباراة النهائية كرجل المباراة.



في البداية، أكد وائل جمعة ان منتخب مصر واجه مشاكل عديدة في الكاميرون، بداية من مقرات الإقامة وأماكن التدريب والملاعب، حتى ان اصابة كل من الشناوي، وابوجبل كانت لسوء ارضية الملاعب، وأنه لا توجد مقارنة بين تنظيم الكاميرون لكأس الأمم، وتنظيم مصر لنسخة 2019، مضيفا المدرب كارلوس كيروش تعامل بشكل جيد مع المنتخب بعد الخسارة من نيجيريا، والجماعية كانت سلاح الفريق حتى التأهل للنهائي، مشيدا بحالة الحب بين اللاعبين التي ساعدت منتخب مصر على الوصول للنهائي.



وذكر وائل جمعة في حديثه مع قناة «أون سبورت» أن المنتخب المصري واجه صعوبات كبيرة بخوض 4 مباريات كبيرة في الأدوار الإقصائية، وكله بوقت اضافي، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي منتخب في العالم، وانه شخصيا لم ير ذلك عندما كان لاعبا مع منتخب مصر والفوز بثلاث بطولات أمم افريقية متتالية في نسخ 2006 و2008 و2010، لافتا إلى أن إصابة أكرم توفيق دفعت الجهاز الفني للاعتماد على عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن، وتم اختيار إمام عاشور وتجهيزه ليلعب بدلا منه في النهائي.



وحول واقعة تغيير محمد شريف أمام الكاميرون بعد الدفع به بديلا، قال إن ذلك كان لمصلحة الفريق بسبب عدم تميزه في تسديد ركلات الترجيح، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين كانوا يخشون تسديد ركلات الترجيح وأبلغوا محمد صلاح بذلك.



وفي حوار آخر مع الحارس الدولي محمد أبو جبل، مع قناة «mbc masr» برأ أبو جبل مدرب الحراس عصام الحضري، من الإصابات في معسكر الفراعنة مؤكدا أنها جاءت بسبب سوء أرضية الملاعب، مضيفا علاقتي الشناوي رائعة، وحرص على مواساتي بعد نهاية مباراة السنغال، وضياع التتويج باللقب القاري، وكان متأثرا للغاية لضياع البطولة».



وكشف أبو جبل عن أن الهزيمة أمام نيجيريا أدت لاستفاقة المنتخب، وقال: «لن نترك ثأرنا، وسنحتفل بالتأهل للمونديال من أرض السنغال».



صلاح والنني في التشكيلة المثالية



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون، وشهد التشكيل وجود 3 لاعبين من منتخب مصر، الذي حل وصيفا، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام السنغال في النهائي، وضمت التشكيلة كلا من محمد عبد المنعم، ومحمد النني، ومحمد صلاح.



عودة الدوري



وفي شأن آخر، تعود اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بعد توقف دام 44 يوما بسبب إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تستكمل اليوم وغدا الخميس منافسات الجولة الـ 8 التي بدأت قبل فترة التوقف، فيلعب إنبي مع المقاصة، كما يلعب طلائع الجيش مع الجونة، فيما يلعب غدا يلعب البنك الأهلي مع سموحة والإسماعيلي مع فيوتشر.



وتأجلت مباراة الأهلي وبيراميدز في هذه الجولة إلى يوم 8 مارس المقبل بسبب ارتباطات الفريق الأحمر بمنافسات كأس العالم للأندية.