محمد حسن خلف: عرض الفيلم على المنصات العالمية يجسد رؤية حاكم الشارقة في التعريف بالصورة الحقيقية للثقافة العربية



في خطوة تعكس النهضة التي تشهدها صناعة السينما في الإمارات، وتجسد مكانة الشارقة على خارطة المدن العالمية في الصناعات الإبداعية، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تعاقدها مع واحدة من كبرى الشركات العالمية في توزيع الأفلام، لعرض فيلم «خورفكان» المستوحى من كتاب «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر 1507» لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على عدد من المنصات العالمية الرائدة من أبرزها: مايكروسوفت، وأمازون، وغوغل بلاي، وأبل ستور، وسكاي ستور، وتشيلي، ليكون متاحا للجمهور في كل أنحاء العالم عدا بلدان الشرق الأوسط.



مرحلة تاريخية



وتسعى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تعاقدها إلى إبراز تاريخ الإمارة ومقاومتها للاحتلال البرتغالي، وتضحيات أبناء مدينة خورفكان في واحدة من أدق المراحل في تاريخ الإمارة، حيث حظي الفيلم بإقبال كبير من قبل دور العرض المحلية والعربية، منذ انطلاقته عام 2020، وترجم لعدد من اللغات العالمية كالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، وشارك فيه بطولته عدد من نجوم التمثيل العرب والإماراتيين، وفريق عمل فني عالمي متخصص في إنتاج الأفلام التاريخية.



توثيق دقيق



كما تتطلع الهيئة إلى توسيع نطاق إنتاجاتها لتكون متاحة على أبرز منصات العرض العالمية، لإطلاع المشاهدين من كل أنحاء العالم على تجربة الشارقة في صناعة السينما التي أنتجت بمستويات عالمية مثل هذا الفيلم التاريخي الرائد، الذي يجمع بين التوثيق الدقيق المستند إلى المنهج البحثي التاريخي العلمي الذي اتبعه صاحب السمو حاكم الشارقة في تأليفه، والإبداع المرئي الذي استخدمت فيه أحدث التقنيات والمهارات السينمائية المشهود لها بالريادة.



نموذج للإنتاج السينمائي العربي



وأكد، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، أن عملا إبداعيا بحجم فيلم «خورفكان» يستحق أن يكون نموذجا لصناعة السينما الإماراتية والعربية، فهو فيلم يستند إلى حقائق تاريخية انفرد في تدقيقها وتوثيقها صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فكان ذلك أهم عوامل نجاح الفيلم وخروجه بالصورة المطابقة للواقع وكأن الزمن يدور بأهله ويعود إلى تلك الحقبة من تاريخ مدينة خورفكان، التي قاومت الاستعمار واستعادت أمنها واستقرارها على الرغم من قلة العتاد والعدة».



وأضاف خلف: «يجسد تقديم وعرض فيلم «خورفكان» في المنصات العالمية، رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في التعريف بالصورة الحقيقية للثقافة العربية، وجذورها التاريخية، وحجم مساهمتها اليوم في الصناعات الإبداعية، ومن هنا فإن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تسعى إلى استثمار كافة التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة إنتاجاتها وإبراز الإبداعات السينمائية والتلفزيونية التي تم إنتاجها في الإمارات أمام العالم، لاسيما تلك الأعمال التي تسرد التاريخ الإماراتي وتبرز كنوز الثقافة والطبيعة الإماراتية».



وتدور أحداث الفيلم، الذي جاء من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، في قالب تاريخي حول اﻷحداث التي جرت عام 1507 من حيث مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي بقيادة الجنرال أفونسو دي البوكيرك مع أسطوله البحري، ويأتي من إﺧﺮاﺝ: موريس سويني وبين مول، ويضم في طاقم العمل الممثل السوري الكبير رشيد عساف، قيس شيخ نجيب، قاسم ملحو، والممثل القدير أحمد الجسمي، ومحمد العامري، ومنصور الفيلي.