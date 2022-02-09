أكد نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت د.نبيل الفيلكاوي أن الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة سينطلق الى الفضاء العربي الأوسع والأشمل بعد النجاح المتميز الذي حصدته الدورة الأولى للمهرجان التي عقدت في مايو 2021، لافتا الى أن التحضيرات انطلقت في قطاع السينما بنقابة الفنانين والإعلاميين للتحضير لأعمال الدورة الثانية والتي تؤكد أهمية تقديم سينما جديدة بالاعتماد على جيل الشباب في الكويت والعالم العربي.



من جانبه، قال رئيس المهرجان رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت المخرج عبدالعزيز الصايغ إن الدورة الثانية لمهرجان ستعقد «أونلاين» في الفترة من 9 الى 11 يونيو المقبل، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية التي لا تزال متبعة في الكويت لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا الى أن آخر موعد لتسلم الأعمال المشاركة هو 15 مايو، والتي ستذهب الى لجان المشاهدة وبعدها لجنة التحكيم الرئيسية.



وقال رئيس المهرجان عبدالعزيز الصايغ إن مسابقات الدورة الثانية ستكون عربية بالكامل، وهي موزعة على ثلاث مسابقات: المسابقة الرسمية للأفلام الروائية العربية القصيرة (بحدود 30 دقيقة)، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية العربية القصيرة (بحدود 30 دقيقة)، المسابقة الرسمية للأفلام الروائية العربية الطويلة (60- 120 دقيقة).



وتابع الصايغ: كما سيتضمن المهرجان ندوتين فكريتين هما، ندوة الكوميديا في السينما الكويتية بمشاركة عدد متميز من نجوم الكوميديا في الكويت، ندوة السينما والمنصات بمشاركة عدد من الفنانين والكتاب والمنتجين والباحثين والنقاد من أنحاء العالم العربي، وستقام هذا الندوات «أونلاين» يومي 10 و11 يونيو المقبل.