محمد راتب



أكد رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية مشعل عبيد الشريف أنه تم اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 أكتوبر الماضي من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن نسبة الأرباح المعتمدة لعام 2021 بلغت 12%، وهي المرة الأولى التي يتم تحقيق هذه النسبة منذ سنوات طويلة، حيث قفزت الأرباح منذ تسلم مجلس الإدارة زمام الأمور من 2% إلى 12%.



وقد تمت الجمعية العمومية بحضور نائب الرئيس م.حسين بن دحيان، وأمين السر صالح البذال، وأمين الصندوق عبدالعزيز الديحاني، ورئيس لجنة المشتريات السابق عبدالله نايف العنزي، وعضو مجلس الإدارة غنيم الماجدي، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



وأشار الشريف عقب انتهاء الجمعية العمومية إلى أنه جار إيداع أرباح 2021 في حسابات المساهمين بمختلف البنوك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، مضيفا أن تحقيق نسبة 12% كعائد ربح للمساهمين لم تأت وليدة اللحظة، وإنما باستراتيجية تم رسمها من قبل مجلس الإدارة، وقد كانت أهم ركائزها زيادة الأرباح وتعزيز المركز المالي، وتنويع المهرجانات والعروض، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الخدمات المتنوعة التي تستفيد منها كافة الفئات العمرية من المساهمين.