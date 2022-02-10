وقّعت كل من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) في الكويت، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية، حيث مثل ساي نت رئيسها التنفيذي فهد المنيس، وسويد الزهراني من جانب شركة سمة.



وأوضحت «ساي نت» في بيان صحافي، أن توقيع الاتفاقية الثنائية يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الصادر في اجتماع المجلس في دورته الـ37 في عام 2016، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.



وفي هذا السياق، قال فهد المنيس: «أصبحت المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وأنواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادية بصفة خاصة، وهي الأهداف التي تتطلع ساي نت وسمة لتحقيقها».



وأوضح أن المعلومات الائتمانية ستسهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكافة والأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.