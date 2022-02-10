تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي رسالة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوته لحضور فعاليات معرض الدفاع العالمي.



وأوضحت وزارة الدفاع أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ حمد جابر العلي لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



وعبر الشيخ حمد جابر العلي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأبدى ترحيبه بقبول الدعوة نظرا لمدى أهمية المعرض بالمنطقة وبيان تكامل العمل والتعاون المستمر بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.