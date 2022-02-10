الاهتمام بجميع أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولاً للمنافسة الإقليمية والدولية

تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة الكويت وسمعتها من خلال إعادة الرياضة إلى سابق عهدها

حسن التخطيط والمتابعة من قبل المسؤولين في جميع وزارات وأجهزة الدولة السبيل لتحقيق مزيد من الإنجازات

وصيتي للرياضيين التحلي بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة فالرياضي قدوة في الأخلاق قبل أن يكون قدوة في الأداء



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ حمود المبارك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، حيث قدموا لسموه الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس سمو الأمير لكرة القدم، وهي كل من المركز الأول نادي الكويت الرياضي والمركز الثاني نادي القادسية الرياضي والمركز الثالث نادي العربي الرياضي.



هذا، وقد ألقى سموه، حفظه الله، كلمة خلال المقابلة هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة



رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات نادي الكويت ونادي القادسية ونادي العربي الرياضية، أبنائي ممثلي لاعبي الأندية الثلاث.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرني بداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتهنئة سموه لنادي الكويت الرياضي لفوزه بكأس سمو أمير البلاد الـ 59 لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 وناديي القادسية والعربي لفوزهما بالمركزين الثاني والثالث.



الحضور الكرام،،



ونحن نلتقي بكم اليوم لنهنئ الأندية الرياضية التي حققت إنجازات كروية في هذه المسابقة التي تحمل اسم صاحب السمو الأمير، فإننا لنؤكد أن قيادة الكويت وكافة المسؤولين فيها لاسيما المعنيين بشؤون الرياضة حريصون كل الحرص على الاهتمام بكافة أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولا للمنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة الكويت وسمعتها من خلال إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها.



الحضور الكرام،،



من هذا المكان وفي هذا المقام أشد على أيدي كافة المسؤولين في الدولة عن شؤون الشباب وشؤون الرياضة لوضع تصورات ورؤى تساهم في النهوض بهم والاستماع إلى أفكارهم وترجمتها إلى واقع ملموس فهم بلا شك أمل الكويت ومستقبلها المشرق.



الحضور الكرام،،



إن حسن التخطيط والمتابعة من قبل المسؤولين في كافة وزارات وأجهزة الدولة من سبلنا لتحقيق مزيد من الإنجازات، فليحرص كل قيادي ومسؤول في موقعه على أن يخطط ويتابع وينزل إلى الميدان.. ووصيتي للرياضيين لاسيما لاعبي كرة القدم التحلي بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة، فالرياضي قدوة في الأخلاق قبل أن يكون قدوة في الأداء.



وفي الختام،، ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز وأبنائه المخلصين وأن يديم عليه الخير والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير، السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.



من جهة اخرى، رفع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أسمى آيات الشكر والتقدير الى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على منحه وقتا كبيرا من وقته لاستقبال ممثلي الأسرة الرياضية والاستماع الى مطالبهم للنهوض بالرياضة وخاصة كرة القدم.



وأشار اليوسف الى ان سمو ولي العهد استمع الى ما تعانيه الرياضة من مشاكل وقلة دعم، سواء لدعم الاندية في تعاقداتها مع المحترفين أو من خلال مخصصات الحكام، بالاضافة الى طرح رؤساء الاندية ما تعانيه الاندية في الألعاب المختلفة من مشاكل تتمثل في التفرغ الرياضي وبدلات الاحتراف الجزئي والمنشآت الرياضية.



وأكد اليوسف على قرب سمو ولي العهد من مشاكل الرياضيين، وهو ما لمسه الجميع خلال الاستقبال، الذي امتد لقرابة الساعتين شهدتا رحابة صدر وترحاب من قبل سموه.



وبشّر اليوسف الرياضيين بمزيد من التطور والنقلة الرياضية في الفترات المقبلة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي وجده الوفد الرياضي من قبل سموه، لإعادة الكويت كما كانت عليه في مقدمة الركب الخليجي على المستوى الرياضي.